المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في حيازة مواد مخدرة، وسلاح ناري بمنطقة المرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين لهما معلومات الجنائية، سبق اتهامهما فى العديد من قضايا المخدرات والسلاح، ويقومان بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعثر بحوزتهما على كيلو و200 جرام حشيش، وأقراص الترامادول المخدر وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بحيازتها بقصد الاتجار في المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.