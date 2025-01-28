المشدد 3 سنوات لمتهم في هتك عرض سيدة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات في هتك عرض سيدة والتحرش بها بمنطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المجني عليها اعترفت قيام عامل بمحل بهتك عرضها أثناء شرائها ملابس، واستندت إلى فلاشة مدمجة عليها مقطع فيديو للواقعة، وتبين صحة الواقعة وأن المتهم تحرش بالمجني عليها وتلامس مواطن عفتها.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من سيدة تتهم عاملًا بهتك عرضها والتحرش بها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القبض على عامل، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.