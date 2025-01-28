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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نجاة طالب ثانوي من الموت بعد سقوطه من أعلى الكوبري العلوي بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نجا طالب بالصف الثاني الثانوي من الموت المحقق إثر سقوطه من أعلى سور الكوبري العلوي اتجاه منطقة المسلة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بمحافظة الفيوم، نتيجة اختلال توازنه، مما تسبب فى إصابته بكدمات وسحجات وجروح سطحية، وتم نقله مصابًا إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تقلت إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود بلاغ من  شرطة النجدة بسقوط شاب يدعى "حازم عبد اللطيف، 16 سنة، طالب ثانوي" من أعلى الكوبري العلوي، مما أسفر الحادث عن إصابة المذكور سالف الذكر بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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