المطران جوزيف نفاع يترأس قداسًا بمناسبة عيد الكلمة في كنيسة مار يوحنا المعمدان

احتفلت جماعة "كلمتك نور" لمناسبة عيد الكلمة بقداسها السنوي الذي ترأسه المطران جوزيف نفاع ومشاركة المونسنيور إسطفان فرنجية في كنيسة مار يوحنا المعمدان.

بعد الإنجيل المقدس كانت عظة للمطران نفاع ومما جاء فيها:"نيقوديموس، رجل مرموق، جاء ليسأل يسوع عن الحياة الأبدية. فأجابه يسوع: “يجب أن تولد من جديد”، مشيرا إلى التحرر من التعلق بالمركز والماديات. كما يذكرنا الإنجيل بشعب الله في الصحراء، الذين بالرغم من العجائب التي عاشوها، ظلوا متذمرين ومتعلقين بالماضي."

تابع :"هذا يعكس واقعنا اليوم، فالاعتماد على الماديات والخوف من المستقبل يثقل كاهلنا ويعوق علاقتنا بالله. يسوع يدعونا للتخلي عن هذه الأعباء والسعي نحو السلام الداخلي.

فالنجاح ليس مرفوضا، بل ينبغي أن نعيشه بوعي وروحانية، دون عبودية للخوف والقلق.

أضاف: “دعونا نعيش البساطة والفرح، كما فعل القديس فرنسيس الأسيزي، الذي تخلى عن الغنى ليجد حريته في الله”.

وقال: “يا أحبائي، الله يدعونا إلى هذه الحرية. يريدنا أن نلقي الهموم عن كاهلنا، أن نعيش بفرح كبنات وأبناء محبوبين من الله. دعونا نلتزم بهذه الروحانية، وننضم إلى جماعات تنمي إيماننا، ونعيش حياة مليئة بالبساطة والسلام”.

وختم نفاع: “لا تتركوا العمر يمضي ونحن مشغولون دون أن نعيش فعليا. لا تجعلوا الهموم تثقل كاهلكم وتسرق براءتكم وفرحكم. فهذا ليس ما يريده الله لنا، آمين”.

وتخلل الذبيحة الإلهية تكريس أعضاء جدد في الجماعة.