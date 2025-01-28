جهاز الكرة النسائية يعكف على انتقاء لاعبات المنتخب الأول

يعكف في الفترة الحالية أحمد رمضان جاد، المدير الفني للمنتخب الوطني للفريق الأول للكرة النسائية، وجهازه الفني على اختيار اللاعبات التي سيتم ضمهم من الأندية، لتكوين فريق المنتخب الأول.

ويقوم الجهاز الفني للمنتخب الذي يضم كلا من أميرة يوسف ويعاونها آيات مرتضى ونورا صبحي، وأمجد خاطر مدربًا لحارسات المرمى وسونيا سيد مديرًا إداريًا، على متابعة كافة مباريات الأندية في الدوري لانتقاء افضل اللاعبات.

وأعلن المدير الفني للمنتخب، أنه سيتم عمل معسكر للاعبات التي سيتم اختيارهن لتحقيق التجانس بينهم ورفع الكفاءة الفنية لهم استعداد لخوض مباريات المنتخب المقررة أمام منتخب رواندا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم إقامة مباراتي المنتخب الأول للكرة النسائية، تحت قيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول للسيدات، أمام رواندا أيام 21 فبراير المقبل و25 من نفس الشهر، ضمن تصفيات الأمم الإفريقية.

وستقام المباراة الأول المقرر لها يوم 21 فبراير بمدينة كيجالى برواندا على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة، على استاد هيئة قناة السويس يوم 25 فبراير.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال جلسته بتاريخ 22 يناير الماضي عن تعيين أحمد رمضان جاد مدير فني لمنتخب الكرة النسائية.

انفراد البوابة نيوز

وكانت قد انفردت البوابة نيوز، فى الأيام الماضية، بتولي أحمد رمضان جاد منصب مدرب المنتخب.

وأكد مصدر بالاتحاد المصري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى حتى الآن لتولي هذا المنصب، والاتجاه الأقوى ناحية "أحمد رمضان" بعد ما حقَّقه من إنجازات مع فريقه سواء خلال الدوري الجاري أو خلال مشاركة فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، وترشيحه لجائزة أفضل مدرب للكرة النسائية في جوائز الكاف.

وكانت قدمت اللجنة الفنية تقريرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الشروط التي تتعلق بالمدير الفني للكرة النسائية وهو أن يكون صاحب إنجازات في الكرة النسائية سواء على مستوى الدوري أو إفريقيا.

كما اشترطت اللجنة ألا يكون المدير الفني القادم قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر.