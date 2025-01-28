بيان عاجل من تعليم البحيرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024-2025، تسير وفقا للمعايير الدقيقة والشفافية المتبعة فى تصحيح الأوراق والالتزام بجميع الضوابط الوزارية وكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

وكما أكد وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة حريصة على توفير كافة التيسيرات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمعلمين والمصححين لإجراء أعمال التصحيح فى أجواء مناسبة لضمان تحقيق نتائج عادلة والمراجعة الدقيقة، وتوخى الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أى جزئية فى الأسئلة دون تصحيح وإعطاء كل طالب حقة ومراعاة الدقة فى رصد الدرجات تفاديا لأى أخطاء تضر بصالح أبنائنا الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية.

أعمال التصحيح بالشهادة الإعدادية في البحيرة

كما أوضح يوسف الديب وكيل الوزارة أن أعمال الكنترول والتصحيح قد بدأت اعتبارا من يوم الجمعة ٢٤ / ١ / ٢٠٢٥ عقب انتهاء الامتحانات فى ٢٣ / ١ / ٢٠٢٥ على مستوى المحافظة حيث يتم تصحيح أوراق الإجابة لعدد ١٢٥ ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة في سبعة إدارات فى الدرجة الأولى و١١ إدارة فى المركزية وقد تجاوز عدد المصححين أكثر من ٢٠٠٠ مصحح فى أكثر من موقع ( مدرسة معاذ بن جبل الثانوية ومعاذ بن جبل الثانوية الرسمية لغات) وجار الانتهاء من أعمال التصحيح على قدم وساق في بيئة منضبطة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة والتقييم العادل في تقدير الدرجات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول عبر البوابة الإلكترونية، يرجى اتباع الخطوات التالية: