32 طالبًا وطالبة بالفيوم حققوا أفضل مشاركة بمسابقة الرسم والتصوير على مستوى الجمهورية

نظمت وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية- الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، مسابقة متحف محمد ناجي السنوية في دورتها السادسة في مجال الرسم والتصوير تحت عنوان (إفريقيا في عيون مصرية)، حيث يتم عرض لوحات الطلاب المشاركين بالمركز الثقافي لمتحف محمود مختار بقاعتي "إيزيس" و"نهضة مصر"، ويضم المعرض الأعمال الحاصلة على أفضل مشاركة على مستوى الجمهورية والفائزين على مستوى الجمهورية.

وحقق طلاب الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث فازت جودي هاني محمد خليفة 8 سنوات، مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي (دمج) - إدارة سنورس التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة بالإضافة إلى جائزة مالية 1000 جنيه.

كما حقق 32 طالبًا وطالبة أفضل مشاركة على مستوى الجمهورية في مسابقة الرسم والتصوير، بمدرسة الرسالة الخاصة عربي بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وجاءت أسمائهم كالتالي..

1. ريتاج عصام رمضان محمد 12 سنة.

مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بإدارة سنورس التعليمية.

1.بسمله مصطفى عبد الحميد 15 سنة.

2.حبيبة علاء محمد مبروك 15 سنة.

3.ياسمين رمضان سيد طلبة 14 سنة.

4.جنا توفيق محمد توفيق 14 سنة.

5.مروان مصطفى حلمي 14 سنة

6.حنين علاء محمد 12 سنة.

7.هاجر عبد الفتاح محمد 12 سنة.

8.فريدة أحمد جمال 11 سنة.

9.محمد رمضان سيد 11 سنة.

10.منة الله خالد محمد 10 سنوات.

11.منة أشرف عبد الحميد 10 سنوات.

12.مريم أسامة محمد 8 سنوات.

13.سارة عبد الفتاح محمد 10 سنوات.

مدرسة الرسالة الخاصة للغات بشرق الفيوم:

1.سجى علي عبد الرحمن 11 سنة

2.جودي علاء الدين سيد 12 سنة

3.ريماس عمرو روبي 14 سنة

4.إهداء سعيد زايد 14 سنة

5.آسر ربيع محمود محمد 8 سنوات.

6.جودي محمد عبد الحميد 9 سنوات.

7.تسنيم مصطفى أحمد 15 سنة

8.فيروز أحمد رجب 8 سنوات

9.شذى أحمد حمدي 9 سنوات

10.سيرين محمد نبيل 11 سنة

11.سولاف محمد نبيل 11 سنة.

12.نبيل محمد نبيل 12 سنة

13.نريمان محمد نبيل 12 سنة.

14.لمار علي فوزي 11 سنة.

15.آدم محمد عبد الحميد 11 سنة

16.بتول محمد كمال 11 سنة.

17.حبيبة أيمن محمد 16 سنة.

18.جنى صبري عيد 16 سنة.

المشرفون على الطلاب، ياسمين مصطفى السيد - معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة سنورس التعليمية، ميرنا طارق محمود معلمة تربية فنية بمدرسة الرسالة الخاصة للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وهنأ الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الطلاب المشاركين فى المسابقة، وقدم رسالة شكر لفريق العمل المشرف على الطلاب، وريحاب عريق وكيل المديرية، وطارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية في جميع مسابقات الموهوبين على المستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية.

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