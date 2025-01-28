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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار منصة خشبية بالهند إلى 87 قتيلًا ومصابًا

الهند
الهند
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أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء حادث انهيار منصة خشبية خلال احتفال ديني في ولاية "أوتار براديش" الواقعة شمالي البلاد، إلى سبعة قتلى على الأقل وأكثر من 80 مصابا.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن فرقا تابعة للشرطة والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث من أجل المشاركة في جهود الإنقاذ، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.
وكان رئيس وزراء ولاية أوتار براديش "يوجي أديتياناث" قد أعرب عن حزنه الشديد إزاء وقوع الحادث، وأصدر توجيهاته للجهات المعنية بتسريع أعمال الإغاثة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
 

انهيار منصة خشبية الهند