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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«أمه تخلصت منه بمنور العقار».. كشف غموض العثور على «رضيع» في شبرا الخيمة

العثور على طفل
العثور على طفل
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تفاصيل العثور على رضيع حديث الولادة داخل منطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا من الأهالي تضمن العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعلى الفور وجه اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة بمنور عقار سكنى، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، فيما تم عمل التحريات، وتبين أن طفلة عمرها لا يتعدى 15 عاما هي من قامت بإلقائه، بسبب علاقة غير شرعية، وقامت بالتخلص منه فور ولادته داخل منور العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط الفتاه، وشاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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