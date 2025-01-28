أوكرانيا: إصابة 4 مدنيين في قصف روسي على إقليم زابوروجيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم آخر 24 ساعة.

وقال فيدوروف في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم": إن الجيش الروسي قصف 8 بلدات تابعة للإقليم 362 مرة في يوم واحد، وفي منطقة فاسيليفكا، أصيب أربعة أشخاص من جراء الهجمات الأخيرة.

وأضاف أن الروس نفذوا ثماني غارات جوية على بلدة ستيبنوهيرسك، وهاجم ما يصل إلى 202 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات بلدات كاميانسكي وهوليابولي وششيرباكي ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا وشاريفني ونوفوداريفكا، فيما استهدفت سبع هجمات بالصواريخ الباليستية نوفودانيليفكا ونوفوداريفكا.

كما شنت القوات الروسية 145 ضربة مدفعية على أراضي كاميانسكي وهوليابولي وشيرباكي ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وشاريفني ونوفوداريفكا، مشيرا إلى أن هناك 35 تقريرًا عن أضرار لُحقت بمنازل خاصة وشقق وسيارات ومؤسسة تعليمية.