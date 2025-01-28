وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور كينيا في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الكيني ويليام روتو، أهمية العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وكينيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء أن روبيو أعرب عن شكره لكينيا على قيادتها المهمة لبعثة متعددة الجنسيات لدعم الأمن في هايتي ، مشيداً بدورها الفاعل في تعزيز الاستقرار الدولي.

كما جدد روبيو تقديره لدور كينيا المحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، لا سيما في الصومال والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.