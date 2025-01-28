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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإيراني يقترح تهجير الإسرائيليين إلى جرينلاد

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، تهجير الإسرائيليين إلى جزيرة جرينلاند في الدنمارك.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية"، إنه بدلا من نقل الفلسطينيين من غزة وفق مقترح ترامب أقترح إرسال الإسرائيليين إلى جرينلاند.

وأوضح "عراقجي"، أن هناك أملا لدى الشعب الإيراني في التوصل إلى اتفاق مع الغرب يمكن أن يؤدي إلى رفع العقوبات وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران.

وأشار إلى أن الثقة بين إيران والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها حاليًا مما يجعل أي تقدم نحو اتفاق تحديًا هائلًا.

وأضاف أنه إذا تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لأي هجوم فسيتم الرد عليه "بشكل فوري وحاسم".

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