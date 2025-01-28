عطية السيد محاضرًا بدورة الرخصة الإفريقية B 7 بنادي اتحاد الشرطة

حاضر الدكتور عطية السيد ، نجم الزمالك السابق، مدربات الرخصة الإفريقية B 7 باليوم الأول للأسبوع الثاني للدورة المقامة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بعنوان دفاع رجل لرجل "man to man ".

وتنظم منطقة القاهرة لكرة القدم، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الإفريقية B 7 للمدربات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وكان الكابتن محمد حشيش والدكتور جمال محمد علي شهدا افتتاح الرخصة الإفريقية B7.

وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر.

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة على حضور فعاليات الرخصة الإفريقية B7 في أسبوعها الأول.

وكان الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمتقدمات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في الدورة.

وتضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة، الكابتن عاطف عطية والكابتن عبدالله عبدالغني والكابتن كريم علام والكابتن محمد طه مقرر لجنة المدربين.