الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل القديس بروخوس

أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، ذكرى رحيل القديس بروخوس، أحد السبعين رسولًا الذين اختارهم المسيح وأرسلهم للكرازة.

ويعد القديس بروخوس من الشخصيات البارزة في تاريخ الكنيسة الأولى، إذ كان من أوائل من حملوا رسالة المسيح إلى العالم.

كان القديس بروخوس من تلاميذ المسيح المقربين، وذكر اسمه ضمن قائمة السبعين رسولًا الذين اختارهم الرب وأرسلهم اثنين اثنين ليبشروا يوم الخمسين، بدأ القديس بروخوس عمله الرسولي، حيث خدم الكنيسة الأولى بتفاني، ورافق القديس بولس الرسول في بعض رحلاته التبشيرية.

عمل القديس بروخوس أسقفًا على مدينة قيصرية، حيث قاد المؤمنين وشجعهم على الثبات في الإيمان وسط الاضطهادات ،و عُرف بحكمته وتقواه، وساهم في نشر المسيحية في العديد من المناطق، كما واجه تحديات وصعوبات كثيرة بثبات وإيمان قوي.

تقيم الكنيسة القبطية صلوات خاصة لتكريم هذا القديس، وتتضمن قراءات من الكتاب المقدس وأقوال الآباء التي تبرز دوره الكبير في نشر الكرازة ، ويعتبر القديس بروخوس مثالًا يحتذى به في التضحية والتفاني من أجل الإيمان، ورسالة للتلاميذ والخدام في كل العصور لاستكمال مسيرة الخدمة والكرازة.

وأكدت الكنيسة من خلال هذه الذكرى أهمية دور السبعين رسولًا في تأسيس الكنيسة الأولى ونقل رسالة المسيح إلى العالم، وتدعو المؤمنين للاقتداء بفضائلهم والتمسك بالإيمان القويم.