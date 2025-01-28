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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: سأبحث مسار حل الدولتين مع نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض

ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيناقش مسار حل الدولتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله - في تصريحات له - "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماع في البيت الأبيض".
وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض مرة أخرى لبداية ولاية جديدة بعد تنصيبه في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم 20 يناير الجاري.

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