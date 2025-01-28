نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة البحيرة الترم الأول.. خطوات الاستعلام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، وإتاحة النتيجة على رابط المخصص لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس والاسم للطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2025

أكدت المديرية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي للمديرية على منصة التواصل الاجتماعي، سيتم نشر رابط النتيجة وتفعيله على الصفحة الرسمية للمديرية عقب اعتماد الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لنتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024-2025، خلال الأيام المقبلة.

توزيع درجات الفصل الدراسي الأول

ونستعرض معكم مجموع درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة موزعة على النحو التالي:

امتحان اللغة العربية 40 درجة.

امتحان اللغة الإنجليزية 30 درجة.

امتحان مادة الدراسات 20 درجة.

امتحان مادة الرياضيات 30 درجة.

امتحان مادة العلوم 20 درجة، ويأتي مجموع الفصلين الدراسيين للصف الثالث الإعدادي 280 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول عبر البوابة الإلكترونية، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع البوابة الإلكترونية الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة. ابحث عن قسم النتائج أو الاستعلام عن النتائج في القائمة الرئيسية للموقع. ادخل بيانات الطالب المطلوبة للاستعلام عن النتيجة، مثل رقم الجلوس أو اسم الطالب وتاريخ الميلاد. اضغط على زر "استعلام" أو "عرض النتيجة" للحصول على النتيجة الخاصة بالطالب. قم بطباعة نتيجة الشهادة الإعدادية للاحتفاظ بها كوثيقة رسمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024-2025، يوم السبت الموافق 18 يناير واستمرت حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، شهدت تجهيز 575 لجنة في 18 إدارة تعليمية لاستقبال 125 ألفا و867 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أنه تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية رفع كافة صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر قررت تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، وكذا الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث تم تأجيلها ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلًا من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات، بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والملاحظين وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.