عقب تداول فيديو.. القبض على طفل يقود سيارة خاله في الشروق

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله طفل يقود سيارة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طفل يقود سيارة بمدينة الشروق بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة وبسؤاله قرر بأن السيارة بحوزة نجل شقيقه (طالب 13 سنة) وأنه قام بأخذ السيارة وقيادتها دون علمه.

وتم ضبط قائد السيارة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها وقائدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.