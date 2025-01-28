«الأرصاد» تحذر من سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض مناطق محافظة مطروح، وتمتد بشكل خفيف إلى محافظة الإسكندرية.

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء اليوم معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية الكثيفة ستكون الظاهرة المؤثرة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة في بعض الأحيان.

فيما يخص حالة الطقس اليوم الثلاثاء، يتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما ستستمر الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح، تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.