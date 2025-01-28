الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم الثاني

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم، ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، مخلفًا اعتقالات، وحصارًا مشددًا، ودمارًا واسعًا في ممتلكات المواطنين، والبنية التحتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها تجاه المدينة ومخيمها، الذي فرضت عليه حصارًا مشددًا، وسط أعمال تجريف وتدمير، مع تحليق متواصل ومكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال أجبرت عشرات العائلات في المخيم على مغادرة منازلها، تحت تهديد السلاح، وتحديدا من حارتي المطار، ومربعة حنون، وعدم العودة إليها لمدة أسبوع، في الوقت الذي استولت على عدد من البنايات العالية، وحولتها لثكنات عسكرية، وأماكن لقناصتها داخل المخيم، ومحيطه.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال دمرت البنية التحتية في عدد من حارات المخيم، وتحديدا البلاونة، والوكالة، والمدارس، طالت شبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والانترنت، والمنازل، والمحال التجارية، وأحرقت منزلا في حارة الوكالة.

وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، مخلّفًا 16 شهيدًا وعشرات الإصابات، والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، وتدمير 100 منزل، وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه.

