وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيريه الفرنسي والألماني سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال اتصالين هاتفيين، مع نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو، والألمانية أنالينا بيربوك، سبل تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانين منفصلين، اليوم الثلاثاء، أن روبيو أكد خلال اتصاله بنظيره الفرنسي، على أهمية التحالف الأمريكي-الفرنسي كركيزة أساسية لأمن وازدهار الشعبين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي من خلال التشاور الوثيق حول أولويات مشتركة، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي.

وفي محادثته مع وزيرة الخارجية الألمانية، شدد روبيو على قوة العلاقات الأمريكية - الألمانية ودورها المحوري في تحقيق السلام والازدهار عبر الأطلسي، وتركز النقاش على توسيع التعاون الدفاعي وضمان الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادي.