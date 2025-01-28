4 مراحل رئيسية للإقلاع عن التدخين الإلكتروني.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة بافيني شاه، الطبيبة العامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، عن أكثر الإرشادات التى يجب اتباعها للإقلاع عن التدخين الإلكترونى للحفاظ على صحة جيدة، وفقا لما نشرته مجلة ذا صن.

وتقول الطبيبة: أثبتت الدراسات أن السجائر الإلكترونية رغم اعتبارها أقل ضررا من السجائر العادية إلا أنها تحمل مخاطر صحية جسيمة بما في ذلك الأرق ومشاكل الخصوبة وأمراض القلب وحتى تدمير الرئتين .

وتوضح الطبيبة: أن معظم السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين وهو مادة قوية تؤدي إلى الإدمان ولهذا لا يجب أن تكون مدخنا سابقا لتصبح مدمنا على السجائر الإلكترونية فقد يلجأ العديد من الشباب إلى التدخين الإلكتروني دون أن يكون لديهم تاريخ مع السجائر التقليدية، ومع ذلك يجد هؤلاء أنفسهم في دائرة الإدمان حيث يصبح التدخين الإلكتروني جزءا من روتينهم اليومي مثل التدخين بعد الوجبات أو أثناء فترات الراحة أو اللقاءات الاجتماعية، وبهذا الصدد تحدد 4 مراحل رئيسية للإقلاع عن التدخين الإلكتروني:

وهم التفكير في اتخاذ قرار الإقلاع و تحديد العلاجات أو الخدمات التي يمكن أن تساعدك في الإقلاع.

والبدء في الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، مع مواجهة أعراض الانسحاب والحفاظ على أسلوب حياة خال من التدخين الإلكتروني.

ويأتى هذا من خلال البدء فى اختيار تاريخ مناسب للتخلص من جميع السجائر الإلكترونية قبل اليوم المحدد واشغل يومك لتجنب التفكير في التدخين، بالإضافة إلى الإقلاع بشكل نهائي وتغيير الروتين اليومى بوضع أهداف واضحة بالإضافة إلى الابتعاد عن الأماكن التي تشجعك على التدخين الإلكتروني وممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام والتعامل مع التوتر والدعم الاجتماعي من خلال التحدث مع أصدقائك وعائلتك وأخبرهم بنيتك الإقلاع واستخدام العلاجات البديلة مثل العلكة أو أجهزة الاستنشاق التي تساعد في تقليل الاعتماد على النيكوتين.

كما أوضحت الدكتورة شاه، أن أعراض انسحاب النيكوتين قد تبدأ بعد 8 ساعات فقط من التوقف وتبلغ ذروتها بعد 72 ساعة ما يؤدي إلى القلق وصعوبة التركيز.

وتضيف: رغم أن هذه الأعراض غير مريحة، فإنها ليست ضارة. يجب أن تركز على استبدال وقت التدخين بأنشطة مفيدة وجديدة.