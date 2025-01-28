وزير الخارجية الأمريكي يشكر الأردن على دورها الإنساني في غزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عن شكره للأردن لدعمها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال دورها المحوري في تقديم المساعدات الإنسانية عبر "الممر الأردني".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، أن الاتصال تناول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وجهود إطلاق سراح الرهائن وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة الثنائية التي تمتد على مدى 75 عامًا بين البلدين، والمبنية على الأهداف المشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين، كما ناقش الجانبان التطورات في سوريا.