تشاهدون اليوم.. منتخب اليد يواجه فرنسا ومباراتان في ختام الجولة العاشرة للدوري

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات، أبرزها مواجهة المنتخب الوطني لكرة اليد بنظيره المنتخب الفرنسي في ربع نهائي بطولة العالم في تمام الساعة السادسة والنصف، مواجهات الدوري المصري الممتاز.

كأس السوبر الكويتي

الكويت × القادسية – السادسة والربع مساء – على قناة Kuwait Sports HD

دوري البطولة الإنجليزية

بورتسموث × ميلوول – العاشرة إلا الربع مساءً

الدوري المصري

البنك الأهلي × بتروجيت – الرابعة مساء – على قناة أون تايم سبورتس

سموحة × زد إف سي – السابعة مساء - على قناة أون تايم سبورتس

بطولة العالم للرجال 2025 –كرة يد

كرواتيا X المجر الساعة 7:00

مصر X فرنسا الساعة 10:00

بولندا X الولايات المتحدة الساعة 07:00

الكويت X اليابان الساعة 07:00

الجزائر X البحرين الساعة 04:30

غينيا X كوبا الساعة 02:00

دوري نجوم العراق

الزوراء X نفط ميسان 04:00

النفط X أربيل 01:30