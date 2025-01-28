الشرب والصرف الصحي تستجيب للبوابة نيوز بشأن قرى ومراكز الغربية

رد “القومية للصرف الصحي" بشأن تحديثات مشروعاتها بقرى ومراكز الغربية

أوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التحديثات الخاص بشأن ما تم نشره على الموقع الإلكتروني يوم الاثنين الموافق 30-12-2024 تحت عنوان (أعمال الصرف الصحي في قرية ميت حبيب وميت هاشم وعزبة عماشة مركز سمنود وعدم بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في عزب مركزي كفر الزيات وبسيون).

أولاً: بالنسبة لقرى ميت حبيب وميت هاشم مركز سمنود

تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في هاتين القريتين، وجارٍ حاليًا إجراء تجارب التشغيل تمهيدًا للتسليم الابتدائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

ثانيًا: بالنسبة لعزبة عماشة مركز سمنود

تم تأجيل بدء تنفيذ خدمة الصرف الصحي في العزبة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم توفير الخدمة في وقت لاحق بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القرى الأم، وستتم إضافة عزبة عماشة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة “حياة كري منمة” بمركز سمنود.

ثالثًا: بالنسبة لمشروع الصرف الصحي في عزب مركزي كفر الزيات وبسيون

تم تأجيل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في هذه العزب أيضًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وستتم خدمتها فور الانتهاء من خدمة القرى الأم، ضمن مبادرة حياة كريمة.

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