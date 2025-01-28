أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 28 يناير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4349 جنيها للشراء، 4371 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3986 جنيها للشراء، 4007 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3805 جنيهات للشراء، 3825 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3261 جنيها للشراء، 3279 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2537 جنيها للشراء، 2550 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 30440 جنيها للشراء، 30600 جنيه للبيع.

سجل سعر الأونصة 135256 جنيها للشراء، 135967 جنيها للبيع.