أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

بنوك مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي (CIB)، البركة، المصرف المتحد، الإسكندرية، أبوظبي الأول، كريدي اجريكول، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان:

بلغ سعر الدولار 50.2جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة:

50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:

50.23 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.