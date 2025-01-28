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الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

الدولار
الدولار
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تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:
سجل سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

بنوك مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي (CIB)، البركة، المصرف المتحد، الإسكندرية، أبوظبي الأول، كريدي اجريكول، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان:
بلغ سعر الدولار 50.2جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة:

 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:
 50.23 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

الدولار اسعار الدولار