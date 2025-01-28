رئيس ليبيريا يؤكد إحراز تقدم كبير في مكافحة الفساد

أكد الرئيس الليبيري جوزيف بوكاي، إحراز تقدم كبير في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيًا بالفساد وعلى استعداد لإدانته.

وقال بوكاي- في خطابه أمام مبنى (الكابيتول)، الذي أورد راديو "فرنسا" الدولي مقتطفات منه- "في العام الماضي، تحدثت بصراحة عن الفساد، الذي لا يزال قائما، ويبطئ التقدم ويشوه سمعتنا. وفي حين لم يتم القضاء تماما على الفساد، إلا أنه يتعين علينا أن نعترف بالتقدم الذي أحرزناه: فقد أصبح المواطنون أكثر وعياً بالفساد وأصبحوا على استعداد لإدانته".

وأضاف أن "أمن الدولة وقدسية جمهوريتنا، على الرغم من تعرضهما للهجوم أو حتى للتهديد، لا يمكن انتهاكهما أبدًا، سيتم الحفاظ عليهما، ولا يمكن لأي طموح شخصي أن يتجاوز أهمية سلامنا وأمننا".