مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي عن تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وحذر بيسنت خلال جلسة تأكيد تعيينه - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - من عدم تجديد تخفيضات ضريبية بقيمة أربعة تريليونات دولار أمريكي، التي ينقضي أجلها نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن عدم تجديد تلك التخفيضات "سيكون كارثيا" للطبقة الوسطى، موضحا أن الرسوم الجمركية ستساعد في مكافحة ممارسات التجارة غير العادلة، وزيادة الإيرادات، وتعزيز النفوذ الأمريكي في المفاوضات الدولية.

وسكوت بيسنت (62 عاما) مستثمر أميركي بارز، ومانح رئيسي، وجامع تبرعات، ومستشار اقتصادي في حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2024.