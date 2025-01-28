رئيسا جنوب إفريقيا ورواندا يبحثان تطورات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية

بحث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، هاتفيا، مع نظيره الرواندي بول كاجامي، تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تدور معارك عنيفة بين الجيش الكونغولي وحركة "23 مارس".

وذكرت الرئاسة في جنوب إفريقيا - في بيان أورده (راديو فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء - أن الزعيمين اتفقا على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام من قبل جميع أطراف النزاع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في اجتماع طارئ - أمس - مسلحي حركة "23 مارس" في الكونغو الديمقراطية إلى وقف هجومها وتقدمها نحو جوما، أكبر مدينة في شرق البلاد، كما طالب بانسحاب "القوى الخارجية" من المنطقة على الفور.