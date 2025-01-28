اليوم.. النقابات المهنية تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان موقف موحد برفض تهجير أهالي غزة

تعقد النقابات المهنية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا بمقر نقابة الصحفيين، للإعلان عن موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي محاولات أو حتى إشارات تتعلق بتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

يأتي هذا المؤتمر تأكيدًا لدعم النقابات المهنية للموقف الرسمي المصري الذي شددت عليه القيادة السياسية مرارًا، في إطار التزامها التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تُعلن النقابات خلال المؤتمر عن تنظيم سلسلة من الفعاليات التضامنية خلال الفترة المقبلة، في تأكيد واضح على عمق التضامن الشعبي مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.