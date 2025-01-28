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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المغرب يحتضن مقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم بعد توقيع مذكرة تفاهم

جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
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تستضيف المغرب مقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم، حيث وقع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية، مع هيرسي علي سعيد رئيس جمعية الأندية الإفريقية، مذكرة تفاهم، لاحتضان المملكة المغربية مقر الجمعية.

تم التوقيع بمركب محمد السادس في مدينة سلا اليوم الإثنين على اتفاقية إنشاء مقر جمعية الأندية الإفريقية بالمغرب، هذا قبل ساعات من إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 اليوم.

وتأسست جمعية الأندية الإفريقية رسميا بتاريخ 30 نوفمبر 2023، علما أن هدفها الرئيسي هو تمثيل الأندية الإفريقية والدفاع عن حقوقها.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في بيان رسمي اليوم، ويندرج توقيع هذه المذكرة التي تم عقدها بمركب محمد السادس لكرة القدم في إطار دور جمعية الأندية الإفريقية ACA، لتطوير وتنمية كرة القدم، على المستوى القاري.

وأضاف الكاف، جاء اختيار المملكة المغربية مقرًا لجمعية الأندية الإفريقية لالتزامها الثابت بتطوير كرة القدم الإفريقية، فضلا عن الإشعاع الذي تقدمه على المستوى القاري والدولي ويتجلى ذلك في الموقع الاستراتيجي الذي تقع فيه، والبنيات التحتية التي تتوفر عليها، وقدرتها على توحيد الأندية الإفريقية وتمكينها من وسائل العمل المتطورة من أجل مستقبل أفضل، ورفع مستواها إلى آفاق جديدة على الساحة العالمية.

 

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