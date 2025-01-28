اليوم.. طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح وتمتد خفيفة إلى مناطق من محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.