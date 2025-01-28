جرافات الاحتلال تدمر دوار العليمي بطولكرم وتواصل اقتحاماتها في الضفة الغربية

قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بتدمير جزء من درج المحكمة ودوار العليمي بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

و شهدت عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال مساء أمس الإثنين. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقا وبلدة دير دبوان شرق رام الله، بالإضافة إلى قرية شقبا غربًا، دون تسجيل أي اعتقالات أو مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، حيث أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال جابت شوارع البلدة وحاراتها دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات أو مواجهات.