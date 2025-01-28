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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جرافات الاحتلال تدمر دوار العليمي بطولكرم وتواصل اقتحاماتها في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بتدمير جزء من درج المحكمة ودوار العليمي بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

و شهدت عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال مساء أمس الإثنين. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقا وبلدة دير دبوان شرق رام الله، بالإضافة إلى قرية شقبا غربًا، دون تسجيل أي اعتقالات أو مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، حيث أفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال جابت شوارع البلدة وحاراتها دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات أو مواجهات.

فلسطين غزة الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي