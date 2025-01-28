اليوم.. "رياضة النواب" تبحث طلبات إحلال وتجديد مراكز شباب بالجيزة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات اليوم، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش في الاجتماع الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسام الدين عاشور، بشأن: • الأول: إحلال وتجديد ملعب كرة القدم القانوني لمركز شباب أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

• الثاني: إحلال وتجديد ملعب كرة القدم الخماسي بمركز شباب منيل شيحة نظرًا لسوء حالته.

وتناقش في الاجتماع الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن عدم توفير كود الاتاحة الهندسية لذوي الإعاقة في مراكز الشباب بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتناقش في الاجتماع الثالث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن تأخر الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة.