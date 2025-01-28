اليوم.. "محلية النواب" تناقش استغلال مياه الصرف المعالج لزراعة الغابات

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتستمر اللجنة في مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائب محمد عبدالحكيم أبو زيد، بشأن: رؤية الحكومة متمثلة في وزارتي "التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" ومحافظة المنيا في حسن استغلال ناتج مياه الصرف الصحي المعالج للتوسع في زراعة الغابات الشجرية وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 1 من يناير سنة 2025.

• النائبين محمد مصطفى كمال، رياض عبدالستار، بشأن: تقاعس وزارتي التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي عن تسليم أراضي شباب الخريجين بمدينة ملوي – محافظة المنيا – منذ عام 2011حتى الآن، على الرغم من قيام 400 شاب بدفع مقدم الحجز، وصدور قرار جمهوري رقم 78 لسنة 2020 بتخصيص قطعة الأرض وتنفيذ خمسة آبار إرتوازية، وعدد (58) منزلًا، ومسجد، ووحدة صحية.(وذلك حسبما ورد في طلبي الإحاطة)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 1 من يناير سنة 2025.

• طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن: سرعة وقف الإجراءات الخاصة بتسليم قطعة الأرض رقم (507) من (6) أصلية حوض المحجر (3) قسم أول أبو المراكب وعوائد النار والحكر الكائنة بمدينة إيتاي البارود – محافظة البحيرة، ومساحتها (18 ف، 12 ط، 2س) من الوحدة المحلية بإيتاي البارود إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فضلًا عن مخالفة المحافظة للمادة (10) من القانون رقم (222) لسنة 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2024.