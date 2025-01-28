اليوم.. "إسكان النواب" تناقش تأخر "التخطيط العمراني" على بعض طلبات تقنين الأراضي

تعقد لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائبة نرمين بــدراوي، بشأن:

1. عدم توافر خطوط مياه الشرب الرئيسية بالعديد من الشوارع بقرية شبرامنت، مركز ومدينة أبو النمرس، محافظة الجيزة.

2. حرمان سكان بعض المناطق من خدمات الصرف الصحي بقرية شبرامنت، مركز ومدينة أبو النمرس، محافظة الجيزة.

3. مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة تقسيم محمد سعد بقرية ترسا، التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس، محافظة الجيزة.

4. مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في بعض الشوارع الواقعة بقرية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس، محافظة الجيزة.

• النائب علـي بــدوي، بشأن تأخر الهيئة العامة للتخطيط العمراني في الموافقة على بعض طلبات تقنين الأراضي.

• النائب حســام عاشـور، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لقرى ومدينة مركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية والقرى التابعة له، محافظة الجيزة.

• النائب محمود عصام موسى، بشأن مشاكل الصرف الصحي بمنطقة سموحة الجديدة، محافظة الإسكندرية.