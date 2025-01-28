اليوم| "نقل النواب" تعقد 5 اجتماعات.. تعرف عليهم

تستمر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها اليوم، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب غباشى بدير، بشأن عدم البدء في إنشاء كوبري أعلى السكك الحديدية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية رغم موافقة السيد وزير النقل على إنشائه وعمل المقايسات واعتماد المبالغ المالية اللازمة لهذا الكوبري.

وتناقش في الاجتماع الثاني موضوعي طلبي الإحاطة المقدمة من النائب محمود الشامى:

• الأول: بشأن ما اسفرت عنه اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية بشأن تحديد قيمة حق انتفاع للأرض التابعة لشركة النصر للتجهيز والصباغة والتي تبلغ مساحتها 61 فدانا لاستغلالها فى انشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية لخدمة الصناعة والتجارة.

• الثاني: بشأن الحاجة الضرورية لإنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان محطة الغزل على كورنيش المحلة الكبرى الجديد وذلك فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة من متخصصين من الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتناقش في اجتماعها الثالث موضوع طلبي الإحاطة المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن تدهور خدمات النقل الجماعي وغياب أتوبيسات غرب ووسط الدلتا لنقل المواطنين والطلبة بين مدينة المحلة الكبرى والمدن الرئيسية مثل القاهرة، والإسماعيلية، والزقازيق، والعاشر من رمضان؛ هذا بالإضافة إلى عدم تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي النقل، والتنمية المحلية، ومحافظة الغربية، بشأن إنابة جهاز النقل البرى التابع لوزارة النقل في تشغيل مرفق النقل بالمحافظة.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد العقاطى، وحمدى محمد حسن، وتامر عبدالقادر، بشأن عدم استكمال أعمال مشروع توسعة طريق (الداخلة/ الخارجة) بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في اجتماعها الرابع.

بينما تناقش في اجتماعها الخامس مناقشة موضوعي طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد العقاطى، وحمدى محمد حسن، بشأن توقف الأعمال على طريق (الخارجة/أسيوط) بمحافظة الوادي الجديد، والنائب أحمد العقاطى، بشأن الحاجة إلى استكمال رصف طريق (بغداد/الأقصر) بمحافظة الوادي الجديد.