اليوم.. "إعلام النواب" تناقش تضاؤل الإنتاج الثقافي والفاعليات ببيت ثقافة المرج

تواصل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش في اجتماعها الأول والثاني موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائب أحمد على إبراهيم:

الأول: بشأن عدم الالتزام بالتوصيات الصادرة بنقل جهة الولاية لقصر الأميرة نعمت مختار بحي المرج محافظة القاهرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الثقافة.

الثاني: بشأن تضاؤل الإنتاج الثقافي والفاعليات ببيت ثقافة المرج بمحافظة القاهرة نظرًا لضعف الإمكانيات وعدم توافر قصر ثقافة. بالإضافة إلى الطلب المقدم من النائب وحيد قرقر بشأن إنشاء قصر ثقافة بلقاس بمحافظة الدقهلية.