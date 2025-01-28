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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. 6 طلبات إحاطة أمام "دينية النواب"

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تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماعاتها المزمع عقدها اليوم، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة الأربعة، المقدمة من النائب أحمد الحديدي.

وجاءت تلك الطلبات بشأن: 
• عدم إحلال وتجديد دار المناسبات بالمسجد الكبير بالنسايمة مركز المنزلة التابع لإدارة أوقاف المنزلة، مديرية الأوقاف بالدقهلية. 
• عدم إحلال وتجديد مسجد الطعايمة بالوحدة المحلية بالفروسات، مركز المنزلة التابع لإدارة أوقاف المنزلة، مديرية الأوقاف بالدقهلية. 
• عدم إحلال وتجديد المسجد الكبير بالقشطة بقرية القشطة، الوحدة المحلية بالحوتة بمركز المنزلة، التابع لإدارة أوقاف المنزلة، الدقهلية. 
• عمل الترميمات المطلوبة فى سقف مسجد القعقاع بن عمرو التميمى التابع لإدارة أوقاف المنزلة، مديرية أوقاف الدقهلية.
وتستكمل في اجتماعها الثالث والأخير مناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، بشأن: 
• سيطرة الجمعيات الشرعية على بعض المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وعدم الالتزام بالخطيب المعتمد من الأوقاف، وآلية ضم المساجد الأهلية للوزارة وضمها بدون عمالة. 
• إحلال وتجديد مسجد أبو شقة الكائن بشارع 23 يوليو المتفرع من ميدان المجاهدين بمحافظة أسيوط.

النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة المستشار الدكتور حنفي جبالي دينية النواب لجنة الشئون الدينية والأوقاف لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب