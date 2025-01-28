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الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على جدول أعمال "زراعة النواب" اليوم

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تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة.
وتناقش اللجنة في الاجتماع الأول موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: 
• جابر أبو خليل، بشأن عدم نهو أعمال تغطية مصرف السيل لمحافظة اسوان. 
• يونس عبدالرازق، بشأن قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ بتأجير قطعة أرض بمساحة 2070 م2 لإحدى الشركات بأسعار أقل من الأسعار المتداولة بالأسواق. 
• نادر عبده صديق، بشأن عدم تطهير الترع والمصارف بمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالي. 

• أحمد الحديدي، بشأن استكمال تغطية الجزء المتبقي من مصرف نزاز في المسافة بين مدخل مدينة المنزلة ومضرب شلباية بمحافظة الدقهلية. 
• أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتلوث البيئة. 
• محمد حمدي موسي، بشأن  تضرر الأراضي الزراعية بقرى مركزي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية من ارتفاع نسبة الملوحة بها بسبب توقف أعمال تطهير الترع والمصارف بزمامها.

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