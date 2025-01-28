تعرف على جدول أعمال "زراعة النواب" اليوم

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الأول موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

• جابر أبو خليل، بشأن عدم نهو أعمال تغطية مصرف السيل لمحافظة اسوان.

• يونس عبدالرازق، بشأن قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ بتأجير قطعة أرض بمساحة 2070 م2 لإحدى الشركات بأسعار أقل من الأسعار المتداولة بالأسواق.

• نادر عبده صديق، بشأن عدم تطهير الترع والمصارف بمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالي.

• أحمد الحديدي، بشأن استكمال تغطية الجزء المتبقي من مصرف نزاز في المسافة بين مدخل مدينة المنزلة ومضرب شلباية بمحافظة الدقهلية.

• أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتلوث البيئة.

• محمد حمدي موسي، بشأن تضرر الأراضي الزراعية بقرى مركزي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية من ارتفاع نسبة الملوحة بها بسبب توقف أعمال تطهير الترع والمصارف بزمامها.