اليوم.. "صناعة النواب" تبحث تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية في البحيرة

تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بعقد 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تناقش في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن عدم البدء في إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بحلوان رغم حصولها علي جميع الموافقات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تسعير الأراضي الواقعة في كردون العامرية بمناطق مرغم قبلي وبحري وزاوية عبدالقادر والمناطق المجاورة ومنطقة أم زغبو بالإسكندرية والمصنفة طبقًا للتخطيط العمراني مناطق صناعية وعدم توفيق أوضاعها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تطوير وتحديث مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية محافظة البحيرة والحفاظ على العمالة الموجودة به، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك في اجتماعها الثالث والأخير اليوم.