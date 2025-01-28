اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش زيادة فاتورة استيراد السلع الترفيهية

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول ما يلي:

• موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني عمر، بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيراد السلع الترفيهية.

• موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة رشدي بشأن:

• سياسة الحكومة لإتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة على التعافي الاقتصادي.

• استراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.

• موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على كاهل المستثمرين

• موضوع طلب إحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.