ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش زيادة فاتورة استيراد السلع الترفيهية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول ما يلي: 
• موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني عمر، بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيراد السلع الترفيهية. 
• موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة رشدي بشأن: 
• سياسة الحكومة لإتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة على التعافي الاقتصادي. 
• استراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة. 
• موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على كاهل المستثمرين 
• موضوع طلب إحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.

الهيئة العامة للاستثمار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب فاتورة استيراد السلع الترفيهية السلع الترفيهية