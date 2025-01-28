رسميًا.. نيمار يرحل عن الهلال السعودي في طريقه لنادي طفولته

أعلن نادي الهلال السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يرحل نيمار عن الهلال، بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي بالتراضي بين الطرفين، قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

رحيل نيمار عن الهلال

يغادر نيمار الهلال، بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الزعيم، وذلك بعدما انضم إليه في صيف 2023، ولعب معه 7 مباريات فقط، ولم يسجل خلالها سوى هدف وحيد.

ويأتي ذلك، بعد إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر 2023، ليعود بعد غياب طويل للملاعب، لكنه خرج من قائمة الهلال المحلية والآسيوية، ولم يتواجد ضمن حسابات المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، ليقرر الرحيل في طريقه إلى نادي طفولته سانتوس البرازيلي.

وكتب الهلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «الهلال ونيمار يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي».

بدأ نيمار مسيرته الكروية مع سانتوس، قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013، والقضاء داخل قلعة النادي الكتالوني 4 سنوات، ثم ارتدى قميص باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وذلك بكسر الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ222 مليون يورو.

ومن المقرر، أن يعلن نادي سانتوس تعاقده مع نيمار دا سيلفا خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي، بعد التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي النادي البرازيلي حول الراتب.