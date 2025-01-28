شاهد.. "عم محمد المطعني" ينقش الحياة الهيروغليفية على الجعران الفرعوني

“رفضت وظايف كتير عشان عيون الألباستر وزوجت معظم أبنائي من الشغلانة”.. هكذا تحدث الفنان الماهر محمد حسان فؤاد المطعني، ابن مدينة القرنة بمحافظة الأقصر والذي يبلغ من العمر 56 سنة، عن حبه وعشقه الكبير لمهنة الألباستر، وهو يعد أحد كبار الصنايعة في هذا المجال.

وأوضح المطعني، بدايات عمله بالمهنة مشيرًا إلى أنه ترك العمل بشهادته الأزهرية وتوجه إلى فن الألباستر الذي عشقه منذ نعومة أظافره حيث تخصص فى رسم الجعران من مادة الحجر الهمر، موضحًا أنه يقوم برسم العديد من الآلهة على الأحجار منها القطة سخمت والجعران والملكة أنوس، ويتم نحتها يدويًا عن طريق صور فوتوغرافية لها أو نماذج جاهزة ويقوم بكتابة الكلمات الهيروغليفية على تلك النماذج بكل مهارة حسب رغبة "الزبون".

عم محمد المطعني

من أين تأتي أحجار الألباستر.. المطعني يجيب

وأضاف، أن عملية النقش على الحجر الجيري الذي يشبه جدران المعابد لها العديد من الخطوات، فبعد أن نقوم بنقل التمثال على سطح الحجر بالقلم الرصاص، نستخدم الأزميل الصغير لتخطيط التمثال أو الشكل المراد رسمه، وتكون الرسمة على السطح على 3 أشكال بارزة أو محفورة أو مفرغة، ونأتي بالألوان التي نستخدمها من جبل الألوان المجاور لورش الألباستر في المنطقة الواقعة ما بين وادي الملوك ومعبد حتشبسوت، وتلك الألوان الطبيعية هي التي كانت يستخدمها المصريين القدماء في تلوين المقابر قديمًا، والتي تكون عبارة عن أحجار ملونة سواء الأحمر أو الأخضر أو الأصفر والأبيض وغيرها، وتتم عملية تشكيل الأحجار بطريقة يدوية، وتستخدم فيها بعض العدد البسيطة من الحديد المعكوف والمدبب والحاد والمبارد للتنعيم، وبعد عملية تشكيل القطع الحجرية حسب ما يريد الصانع، سواء فازات أو تماثيل يتم وضعها في الفرن البلدي المخصص لذلك، وتغطى بالشمع حتى يكون لونها طبيعيًا.

نصائح محمد المطعني للنجاح في مهنة الألباستر

وتابع، الأدوات المستخدمة في فن الألباستر هي الشاكوش ومبرد ومنشار وريشة صنفرة وإزميل، وهناك فرق بين القطعة المصنعة يدويا من المرمر أو الألباستر، حيث تكون نقية ويمكن استخدامها في الإضاءة، إذا وضع بداخلها لمبة أو شمعة تنير وتعطي إضاءة خافتة جميلة، أما الألباستر المصنع آليا يستخدم في عمل الفازات فقط فهو لا يضيء لأنه لا يكون شفاف ويستخدم فيه حجر الأونكس وليس المرمر، وأقوم بصنع الجعران والخنجر والتوابيت الصغيرة وعلب مجوهرات صغيرة بداخلها جعران أو توابيت ملكية صغيرة تكون هدية، وغيرها من التحف الفرعونية المصنوعة يدويًا من الحجارة، مؤكدًا على أن المرمر أو الألباستر هو نوع من المعادن الخام البيضاء كما يوجد منه نوع ذو لون برتقالي، وتتكون تركيبة المرمر من الجبس، وتركيبه الكيميائى كبريتات الكالسيوم CaSO4 · 2 H2O، ولكن يتميز بصلابته وشدة بياضه عند وجوده طبيعيًا، وقد استعمله القدماء فى نحت التماثيل وصنع أدوات الزينة.

المطعني: “بنشتغل بحسب طلبات بيتنا والحمدلله مستوره ومهنة صنايعي الألباستر تفتح بيت متواضع”

وأكد عم محمد المطعني، أن العمل بالألباستر يستغرق وقتا ومجهودا بدنيا كبيرا فهي مهنة صعبة وعايزة نفس طويل، فالجلوس طويلًا على وضع معين قد يؤثر على الظهر ويتسبب فى حدوث الآلام والأمراض الخاصة بالعمود الفقرى، مشيرًا إلى أن أغلبية العاملين بهذه الصناعة يهوونها، ولولا ذلك لتركوها منذ قيام الثورة بسبب قلة الدخل والعائد المالى نتيجة الظروف الاقتصادية وقلة الزبون الأجنبى بسبب ضعف السياحة والرحلات السياحية وندرة الرحلات المصرية للمناطق الأثرية بالأقصر، ولكن الأمر الآن أفضل كثيرأ وأنا لدي 7 أبناء ربيتهم وعلمتهم وزوجتهم من دخلي في الألباستر"، مؤكدا أن العمل بهذه الحرفة يحتاج إلى مجهود كبير وصبر وخبرة وبعض الأعمال والتحف تستغرق ما بين 3 أيام إلى شهر، ومعظم العاملين بالصناعة حصلوا على تعليم متوسط وبعضهم غير متعلم، ورغم ذلك ينتجون أعمالا فنية تنافس الأعمال التى يرسمها الفنانون التشكيليون.

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