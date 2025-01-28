ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي يبحث مع نظيره البرازيلي سبل تسوية الصراع الأوكراني

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، في اتصال هاتفي، مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قضايا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتسوية الصراع في أوكرانيا مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة.

وجاء في بيان الكرملين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تمت مناقشة قضايا تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، ومن المقرر إجراء اتصالات على مستويات مختلفة.

وفيما يتصل بانتقال رئاسة مجموعة "بريكس" من روسيا إلى البرازيل في عام 2025، أوضح البيان أنه تم التأكيد على الالتزام المتبادل بالتنسيق الوثيق للمواقف بشأن جدول الأعمال الشامل لأنشطة المجموعة كما أكد البيان أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في العالم، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البرازيلي تسوية الصراع الأوكراني