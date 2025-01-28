الرئيس الروسي يبحث مع نظيره البرازيلي سبل تسوية الصراع الأوكراني

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، في اتصال هاتفي، مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قضايا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتسوية الصراع في أوكرانيا مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة.

وجاء في بيان الكرملين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تمت مناقشة قضايا تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، ومن المقرر إجراء اتصالات على مستويات مختلفة.

وفيما يتصل بانتقال رئاسة مجموعة "بريكس" من روسيا إلى البرازيل في عام 2025، أوضح البيان أنه تم التأكيد على الالتزام المتبادل بالتنسيق الوثيق للمواقف بشأن جدول الأعمال الشامل لأنشطة المجموعة كما أكد البيان أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في العالم، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة.