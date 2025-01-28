"هنا الألباستر"| مهنة النحت في الصخر تقاوم عوامل الزمن والحداثة.. صور

على بعد نصف ساعة من مدينة الأقصر و10 كيلو مترات من نهر النيل، حيث تقع مصانع الألباستر متناثرة شاهدة على التاريخ بمدينة القرنة، تحاول جاهدة الصمود ومقاومة الزمن، مستمدة من عظمة الحضارة المصرية التي تحيطها من كل الجوانب، القوة حتى تصمد في وجه الحداثة والتكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يتوغل في كل مناحي الحياة، فالقرنة هي القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية التي يمتهن أهلها تلك الحرفة التي توارثتها الأجيال، ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا، والتي يقوم عليها أنامل ذهبية تحول الحجر الصلب إلى تفاصيل دقيقة لقطعة أثرية تسر الناظرين.

منتجات الألباستر

وبالقرب من مقابر الأجداد من الملوك والملكات بالبر الغربي، يجلس على الأرض فنانون مهرة وبالفطرة يرتدون الجلباب والشال الصعيدي، بعضهم لم يلتحقوا بالكليات والمعاهد المتخصصة، والآخر لم يتعلم من الأساس، ولكنهم ورثوا هذه الحرفة عن الآباء والأجداد، ولديهم قدرة فائقة على صناعة قطعًا فنية تشبه تمامًا القطع الأصلية التي تمثل كنوز المقابر الفرعونية، وذلك باستخدام معدات بسيطة للغاية، تُخرج من تحت أيديهم تحف فنية يقبل عليها زوار الأقصر من السياح، كما يتهافت عليها أصحاب البازارات السياحية في الغردقة وشرم الشيخ ليبيعوها لزوارهم.

"البوابة" في جولة داخل ورش تشكيل الأحجار وتحويلها لتماثيل وتحف فرعونية

انتقلت “البوابة نيوز” إلى مدينة القرنة غرب الأقصر، وتحديدًا منطقة حتشبسوت، حيث تتراص ورش صناعة الألباستر على جانبي الطريق، وبمجرد المرور بالمنطقة تسمع دق الأدوات وصليل الحديد المستخدم لتكسير الأحجار على بعد أمتار، وعندما تصل إلى أول ورشة تجد الصنايعية مصطفون على الأرض كلٍ مشغول بآداته وقطعة الحجر والمرمر والألباستر التي تجلب من الجبال، وهي رحلة يقومون بها يوميًا لينتجون قطعًا من التحف والانتيكات غاية في الجمال، وغيرها من التماثيل الملونة.

وتعد مدينة القرنة، هي المصدر الأول لصناعة فن التحف من الألباستر، حيث تقع على عرش حرفة فن النحت علي الألباستر وهناك عشرات المصانع في هذة المدينة، تضم أكثر من 100 مصنعًا و400 ورشة منزلية لفنون الألباستر، وكأنها جينات متوارثة منذ سبعة آلاف سنة لم تفارق دم المصريين في تلك المنطقة.

في البداية، توجهنا إلى مصنع "سخمت" وهو أحد أشهر مصانع الالباستر بالقرنة، والتقينا ببعض الفنانين الذين يعملون به، حيث يروي "الطيب محمد يوسف" أحد شيوخ الصنايعية العاملين فى "الألباستر" قصته مع المهنة قائلًا: "عمري 68 عاما وأقيم بنجع السوالم بالقرنة، وأعمل بهذا الفن الذى ارتبطت به منذ ما يقرب من 50 عامًا بعد أن توارثته عن آبائي وأجدادي منذ الصغر."

وحول مراحل العمل، قال عم الطيب، لـ"البوابة نيوز" أنه يقوم بالنقش على الحجر بعد صنفرته وتجهيزه للرسم، وخاصة الحجر الجيري، ثم يلونه وفقًا للألون الأصلية للآلهة المرسومة على المعابد، كما يقوم برسم جميع الأشكال وفقًا لطلب الزبائن سواء من السائحين الأجانب أو المصريين الذين يقومون بزيارة المصنع والتحف الموجودة بمنافذ المعرض الخاص بمصنع الألباستر.

وأضاف الطيب، أن المواد الخام المستخدمة في التصنيع متنوعة وأهمهما الأحجار التي تستخرج من باطن الأرض، ويتم جلبها من أماكن بعيدة داخل الصحراء في مرسى علم على بعد مسافة من 80 إلى 150 كيلومتر، ويتم نقلها عن طريق الجمال والحمير، وتستغرق عملية النقل من يومين إلى 3 أيام وذلك نظرا لصعوبة الطريق داخل الجبل ومدقاته، مضيفًا أنه يوجد لدينا ثلاثة أنواع من الأحجار نستخدمها في التشكيل (الحجر الأبيض أو حجر بودرة التلك أو المرمر وهو لون الكريستال، والحجر الأصفر لون الشمس، والحجر الأخضر لون القمر)، بالإضافة لحجر الجرانيت الأصلي الذي يستخدم في صناعة التماثيل، وهناك فرق بين حجر المرمر أو الرخام الذي يصنع منه الألباستر، وحجر الأولكس الذي يأتي من سيناء ويكون به الكثير من الخطوط والتجازيع والعروق والألوان، أما حجر المرمر يكون شفاف نوعًا ما.

وتابع: بعد أن نأتي بالأحجار من الجبل والتي تكون عبارة عن كتل كبيرة وبها رطوبة عالية، وقبل البدء في التشكيل يجب سحب هذه الرطوبة من الأحجار حتى لا تنكسر أثناء التشكيل أو خلال تفريغها من الداخل، لذلك نقوم بلفها بالقطن أو القماش مع وضع الغراء وبودرة الألباستر وتركها أربعة أيام في الشمس، حتى نتخلص من الرطوبة والمياه الموجودة داخل الأحجار، ثم نبدأ في تكسيرها ثم نقوم بطحنه بـ”الهون” وجعله بودرة، وتحضيرها للعمل بحسب القطع التي نريد تشكيلها سواء كانت “فازة” أو شمعدان أو تمثال أو لوحة جرانيتية، ثم بعد ذلك نبدأ في تنعيم الحجر من الخارج وصنفرته بالمبرد ثم بحجر الرمي.

وبجانبه، وجدنًا عامل آخر منهمكًا في الحفر على الحجر، وتعرفنا عليه فهو يدعى محمود الأمين، 40 سنة، عامل في المصنع، ومتخصص في التعامل مع حجر الألباستر، وأوضح أن مراحل بناء الألباستر تبدأ بالتقطيع والخراطة والتنشيف ووضع المنتج فى الفرن، لكى يصبح أكثر صلابة وأخيرًا التلميع، مشيرًا إلى أن حجر الألباستر من الحجارة القاسية التي يصعب التعامل معها، لذلك فالنقش والحفر على الألباستر يستغرق وقتًا كبيرًا وربما يستغرق الانتهاء من تجهيز قطعة واحدة من 3 أيام إلى أسبوع حسب الحجم والنقش، لأنها تحتاج إلى معاملة خاصة مثل ترغيتها بالماء ولفها بالقماش وإعادة تلميعها من جديد.

فنانين مهرة

وفي ورشة أخرى، قال محمود سيد إبراهيم، صاحب ورشة بالقرنة: “أعمل في وزارة السياحة والآثار مرمم مقابر فرعونية، فضلا عن العمل في هذه الورشة، ورثت المهنة أبا عن جد، وتركت دراستي ولم أحصل على أي مؤهلات دراسية، ولكن مهارتي وحرفتي جعلت المسؤولين بوزارة الآثار يوافقون على عملي مرمما للآثار الفرعونية بعد اجتيازي الاختبارات المطلوبة فأنا وجدت جميع أفراد عائلتي يعملون في هذه الحرفة منذ نعومة أظافري وجعلوني أمسك بالقلم الرصاص للرسم قبل الكتابة، فقد كنت أضع ورق شفاف على الرسومات وأنقلها إلى القطع الحجرية.

فيما أكد ياسين محمود، عمره 35 سنة، أنه التحق بالعمل في هذا المجال منذ أن كان عمره 10 سنوات مؤكدا أنه عمل يحتاج إلى الصبر وقوة الملاحظة، كما أن التعامل مع الحجارة والحفر عليها وتلميعها ينتج عنه الكثير من الغبار والأتربة الناعمة التي يستنشقها العامل، وبالتالي تأتي على الصحة العامة مع تقدم العمر، وتكون نتائجها المباشرة على العين والجهاز التنفسي والجلد، لأن بعض الأجسام تتعرض لحساسية شديدة بعد التعرض للأتربة الناعمة الناتجة عن الحفر على الحجارة.

وكشف جمال يوسف، صاحب مصنع ألباستر بالقرنة، إنه يعمل بهذه الصناعة منذ صغرة بالوراثة عن والده وجده، إضافة إلى توريث المهنة والفن لأبنائه، مشيرًا إلى أنه يعمل بالمصنع 145 عاملًا، فالقرنة تشتهر بصناعة الألباستر منذ سنوات طويلة وأصبحت مصدر رزق رئيسيا لسكانها وذلك لعدم وجود أي مصانع أو مهن أخرى به، وهذه الصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياحة، موضحًا أن هذا الفن يعتمد على الأحجار سواء كانت الملونة أو العادية الموجودة بمرسى علم ويتم شراؤها سواء كانت بالقطعة أو الطن.

فيما قال محمود عباس، أحد أقدم فناني الألباستر في الأقصر، إنه يمارس مهنة صناعة الألباستر والحفر على الحجارة لاستنساخ التماثيل التي تمثّل الحضارة المصرية القديمة منذ حوالي 50 سنة، مشيرًا إلى أنه شارك في صناعة جزء من ديكور المقبرة التي تم عرضها في برنامج المقالب السابق «رامز عنخ آمون» الذي قدمه الفنان رامز جلال.

وأكد عباس، أن استنساخ التماثيل الفرعونية بالنسبة له متعة كبيرة فهو يقوم بالحفر على الجرانيت الأسود والأخضر والوردي والبازلت بجميع أنواعه وحجر الهامر الأخضر والأبيض وحجر المرمر، موضحًا أن إنجاز عدد القطع يوميًا يتوقف على حجم القطعة ونوعية التفاصيل الموجودة في التمثال الذي يتم حفره، فهناك بعض القطع تأخذ أكثر من يوم كامل، مؤكدًا أن أصعب أنواع الحفر تكون على حجر الجرانيت، أما عند صناعة التمثال من الحجر الجيري فإن الأمور تكون أسهل كثيرًا، ومن الممكن أن تستغرق القطعة حوالي ساعتين فقط لأنه أسهل أنواع الحفر نظرًا للمرونة التي يتمتع بها هذا الحجر.

أشكال مصنوعات الألباستر وأسعار التحف والتماثيل

وأوضح حجاج مرسي صاحب مصنع تحف مصنوعة من «الألباستر» ، أهم أشكال الألباستر تتمثل في الفراعنة الملوك مثل «رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون ونفرتيتى»، ومعابد كالدير البحرى ومعبد حتشبسوت، واللوح الجيري، والألباستر اليدوى عليه الأشكال الفرعونية، ومن اليدوى ألباستر الماكينة ويسمى "شغل قلعة" يأتى من القاهرة، ثم الجرانيت، والبازلت، والشست، والجير، وللأونكس عدة أشكال منها، الأطقم والكاسات والفازات الشفافة، ومن خشب شجر "الدوم" يصنع منه تماثيل ومراكب فرعونية، بالإضافة لأشكال لأمور مقدسة عند الفراعنة مثل الجعران المقدس وهو رمز الشمس المشرقة، مشيرًا إلى أن جميع التماثيل المتواجدة بالمتحف المصرى هي من الألباستر، ومن أنواعها الألباستر البازلت وهو حجر أسود بركانى، والجرانيت والحجر الجيرى والذي يصنع منه اللوحات المرسومة لحفظ الألوان، ومنها أشكال تستخدم كزينة أو يوضع بداخلها شمعة للإنارة، وتماثيل الديورايت وهو أشد أنواع الأحجار صلابة، ومن القوالب الصب يتم استنساخ الأشكال، كما يسمى الفوسفور الذى يسمى بنور الصباح حيث إنه ينير في الظلام.

وعن أسعار التحف المصنوعة من «الألباستر» ، أوضح مرسي، أن الأسعار الخاصة بالألباستر تبدأ من 150 جنيهًا للأشكال الصغيرة وتتباين الأسعار بعد ذلك حسب حجم التمثال وقيمته، وزيادة السعر تكون مختلفة حسب الحجم أو نوعية التصنيع والخامة، ومع ارتفاع سعر الدولار والبنزين وتكلفة نقل الأحجار الخاصة بالألباستر ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة، ولكن الإقبال هذه الأيام قليل جدا ولكن نعمل بجدا على أمل عودة السياحة إلى سابق عصرها، موضحًا أن أسعار الألباستر كانت تبدأ من 30 جنيها للقطعة في السابق، ويكون الفارق في الحجم أو التصنيع والخامة والعمل، ونظرًا لركود حركة البيع، ارتفعت أسعار الخامات كما ارتفع سعر منتجات الألباستر.

عائلة كاملة اتخذوا من الألباستر حرفة لهم

وتعد مهنة الألباستر مهنة أسرية يعمل بها الكبير والصغير في القرنة منذ الأزل، وتعد عائلة أبو القمصان هي الأشهر بين كافة العائلات في هذا الفن حتى لقبوا بإنهم “أخر سلالة الفراعنة ” وهو اللقب الناجم عن حجم خبراتهم في هذا الفن وقدراتهم الفائقة على صناعة تمثال طبق الأصل يعجز الخبراء عن التفرقة بينه وبين التمثال الأثري الحقيقي، واتخذ أبناء العائلة "النحت على الألباستر" مهنتهم الوحيدة والتي تميز بها أبناء العائلة بالتحديد عند منطقة الشيخ أبو القمصان.

وقال الحاج سيد أبو القمصان، أن عدد أفراد رواد النحت بالعائلة حاليًا 5 أفراد فقط، مشيرًا إلى أن صناعة التمثال تستغرق سنوات في بعض الأحيان وأن عدد المقتنيات الخاصة بعائلة أبو القمصان قليلة ونادرة حيث يستخدمون المواد الترابية والمستلزمات الطبيعية في الصنع وأنها تختلف بشكل كلي عن صناعة التماثيل العادية.

وتابع، أن التمثال المصنوع دقيق جدًا لدرجة فرض سياج أمني على عملية البيع، وأنه تم ضبط عدد من السائحين بحوزتهم أحد تلك التماثيل بمطار الأقصر وظنت الدولة أنها أثرية لولا التدخل السريع لإنقاذهم عن طريق خطاب رسمي مختوم للجهات الأمنية لمنع التلاعب بها من قبل المحتالين وتجار الأثار.

وأضاف أحمد أبو محسب، أحد أفراد عائلة أبو القمصان، أن لقب أخر سلالة الفراعنة أطلق على عائلة أبو القمصان نظرًا للقدرة الفائقة في صنع المثال طبق الأصل ولأن هناك دقة متناهية استدعت التدخل الأمني لحظر بيع تلك المقتنيات نظرًا لصعوبة التعرف عليها من قبل الخبراء وأن بيع أي تمثال يستدعي الموافقة الأمنية وتبديل حرف معين في كتابة التمثال لتسهيل الأمر على الخبراء.

وقال على أبو القمصان، صاحب مصنع للألباستر، إنه كان يعمل لديه نحو ٢٣ عاملًا قبل الثورة، قل عددهم حاليًا، موضحًا أن أغلب أصحاب المصانع والورش تعاني بعض الركود، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتعاملون مع مختلف الجنسيات من أمريكان وإنجليز وألمان وروس وأستراليين وإيطاليين ويابانيين، وغيرها من الجنسيات التى كانت تحصل على المقتنيات المقلدة ويحتفظون بها كتذكار للحضارة المصرية وإحدى الوسائل التى كانت تساعد بصورة كبيرة فى تنشيط السياحة، حيث كانوا يحرصون على اقتناء رأس نفرتيتى والجعران والتماثيل الفرعونية المختلفة.

IMG_2086 (Medium)

IMG_2089 (Medium)

IMG_2090 (Medium)

IMG_2095 (Medium)

IMG_2096 (Medium)

IMG_2097 (Medium)

IMG_2099 (Medium)

IMG_2100 (Medium)

IMG_2166 (Medium)

IMG_2168 (Medium)

IMG_2173 (Medium)

IMG_2175 (Medium)

IMG_2176 (Medium)

IMG_2177 (Medium)

IMG_2182 (Medium)

IMG_2183 (Medium)

IMG_2184 (Medium)

IMG_2185 (Medium) (1)

IMG_2186 (Medium)

IMG_2188 (Medium)

IMG_2191 (Medium)

IMG_2193 (Medium)

IMG_2194 (Medium)

IMG_2195 (Medium)

IMG_2196 (Medium)

IMG_2197 (Medium)

IMG_2200 (Medium)

IMG_20191228_131824 (Medium)

IMG_20191228_131914

IMG_20191228_133716 (Medium)

IMG_20191228_133721 (Medium)

IMG_20191228_133723 (Medium)

الألباستر (1)

الألباستر (2)