ترامب: المصالح الأمريكية تدهورت خلال الفترة الماضية وانتهى هذا الأمر

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المصالح الأمريكية شهدت تدهورًا في الفترة الماضية، مؤكّدًا أن هذا الوضع قد انتهى.

أشار ترامب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إلى أنه حقق إنجازًا كبيرًا بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحصوله على أعلى نسبة تصويت من الجالية الإفريقية. وأضاف أن إدارته تعتزم وضع خريطة سياسية جديدة، مؤكّدًا أن الحزب الجمهوري سيكون حزبًا شاملًا يعمل على تعزيز التحالفات.

كما انتقد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مشيرًا إلى أنها لم تقم بما يلزم لحماية المصالح الأمريكية، لكنه أكد أن إدارته تعاملت مع أحداث طارئة، من بينها الحد من خسائر بمليارات الدولارات لمنع استمرار التدهور.

ترامب أوضح أنه أطلق أكبر حملة إصلاح في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالضرائب وتوفير الوظائف، معلنًا حالة طوارئ للبحث عن مصادر إضافية من النفط. وأضاف أن إدارته تعمل على تعزيز التنوع، وتحقيق التوازن بين السياسة، الحوكمة، والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر التزامًا بمبادئ النزاهة.

وفيما يتعلق بخليج المكسيك، قال: "سنقوم بإعادة تسميته".