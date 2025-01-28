باكستان: هزة أرضية تضرب غرب مدينة "كويتا" دون وقوع إصابات أو أضرار مادية

أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان بأن هزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة "كويتا"، عاصمة إقليم "بلوشستان" الواقع في جنوب غرب البلاد.

وأوضح المركز -حسبما نقلت قناة (سما تي في) الباكستانية الإثنين- أن مركز الزلزال وقع على بعد 19 كيلومترا من غرب مدينة "كويتا" وضرب على عمق 19 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأثارت الهزة الأرضية الذعر بين السكان في مدينة "كويتا" والمناطق المحيطة بها ودفعت الكثيرين منهم إلى الخروج من منازلهم وأماكن عملهم والنزول إلى الشوارع كإجراء احترازي.

فيما لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهزة.