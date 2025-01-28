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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فصل 12 موظفا في مكتب المحقق الخاص المشرف على قضايا ترامب

جاك سميث وترامب
جاك سميث وترامب
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أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن وزارة العدل الأمريكية فصلت أكثر من 12 موظفا في مكتب المحقق جاك سميث الذي كان يشرف على القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول في وزارة العدل قوله، إن القائم بأعمال المدعي العام الجديد، جيمس ماكهنري لا يثق بقدرة الموظفين المذكورين على "تطبيق أجندة الرئيس".

وحسب المسؤول، فإن ماكهنري وجه رسالة إلى كل واحد ممن تم فصلهم لإبلاغه بذلك. ولم يتم الكشف عن أسماء الموظفين الذين تم فصلهم أو عددهم الدقيق.

يذكر أن المحقق الخاص جاك سميث تم تعيينه في نوفمبر 2022 للتحقيق في القضايا التي أتهم فيها دونالد ترامب، بما فيها قضية احتفاظه بوثائق سرية وقضية "التآمر" لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وأنهيت التحقيقات مع انتخاب ترامب للرئاسة الأمريكية مجددا، إذ أن التشريعات الأمريكية لا تسمح بالتحقيق مع رئيس يؤدي مهامه.

وترك المحقق جاك سميث منصبه بعد فوز ترامب في الانتخابات، دون انتظار تنصيب الأخير رئيسا للبلاد رسميا.

جاك سميث دونالد ترامب فصل موظف مكتب المحقق الخاص قضايا ترامب