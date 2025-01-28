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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد "الخوارج" بإقليم هيران

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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نفذت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد عناصر "الخوارج" في مناطق استراتيجية بإقليم هيران، شرقي البلاد.

وتمكنت القوات خلال العمليات، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية أمس الإثنين، من تحرير عدة مناطق كانت تعد معاقل مهمة لعناصر "الخوارج"، من بينها قرى: بييرو يبال، بور أبووتو، إيغا غالمَي، جيدعيلان، وعدو غوري.

وأكد قائد الفرقة 27 بالجيش الوطني، العقيد عبد الله عمر، أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي "الخوارج" وتدمير مواقع استراتيجية كانوا يستخدمونها للاختباء، كما استولت القوات على أسلحة كانت بحوزة المسلحين.

تأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة لتحرير جميع المناطق الخاضعة لسيطرة “الخوارج” بهدف القضاء على وجودهم بشكل كامل وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد.

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